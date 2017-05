ESCLUSIVA TMW - Genoa-Inter, osservatori a Marassi per due nerazzurri

Fonte: Raffaella Bon

Osservatori a Marassi. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, al "Ferraris", dove si sta disputando Genoa-Inter, ci sarebbero degli scout del Manchester United per seguire Handanovic e Perisic e uno del Villarreal per Giovanni Simeone, uscito però dopo 20 minuti per infortunio.