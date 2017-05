ESCLUSIVA TMW - Genoa, Nember o Maiorino al posto di Milanetto

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa, come ha detto anche Enrico Preziosi in giornata, non ha confermato Omar Milanetto come uomo mercato per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il grifone sta valutando i profili di Luca Nember e Rocco Maiorino.