ESCLUSIVA TMW - Genoa, nuovi contatti con la Lazio per Djordjevic. C'è ottimismo

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Nuovi contatti, intercettati in esclusiva da TuttoMercatoWeb, fra Lazio e Genoa per Filip Djordjevic. Le società stanno parlando con Alessandro Lucci, intermediario dell'operazione, per capire la fattibilità della trattativa. Le sensazioni che filtrano sono positive, a breve ci sarà un nuovo contatto per cercare di limare le divergenze economiche fra domanda e offerta.