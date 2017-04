ESCLUSIVA TMW - Genoa, offerta per Guti Romero del Belgrano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Genoa al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Nel mirino il difensore classe 98 del Belgrano, Guti Romero. Contatti partiti, il Grifone ha presentato un'offerta per arrivare al giovane talento sudamericano. Romero nei pensieri del Genoa, a caccia di rinforzi per l'anno che verrà...