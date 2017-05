ESCLUSIVA TMW - Genoa, per il centrocampo si segue Rohden

© foto di Federico De Luca

Autore di una buona stagione con la maglia del Crotone per Marcus Christer Rohdén, centrocampista classe '91, potrebbe esserci la permanenza in Serie A indipendentemente da come finirà la corsa salvezza dei calabresi. Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com sullo svedese ci sarebbe il Genoa che a fine stagione potrebbe presentare un'offerta per portarlo in Liguria.