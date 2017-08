ESCLUSIVA TMW - Genoa, pressing su Maxi Lopez: proposto un biennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa punta Maxi Lopez per rinforzare il proprio attacco. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, considerando anche la possibile partenza di Giovanni Simeone, il Grifone si starebbe muovendo per l'argentino del Torino. Proposto a Maxi Lopez un contratto biennale.