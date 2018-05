ESCLUSIVA TMW - Genoa, Preziosi vuole 20 milioni per Perin. Oppure Audero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa può vendere il proprio numero uno, Mattia Perin, alla Juventus. C'è già un accordo fra le parti, ma non fra i club. La sensazione che si respira è di un cauto ottimismo, ma Preziosi vorrebbe mettere a bilancio 20 milioni di euro, mentre l'offerta attuale è ferma a dodici più il prestito di Audero. Il Grifone vorrebbe il numero uno a titolo definitivo, mentre la Juve al momento non ci sente, non volendo perderne il controllo.