ESCLUSIVA TMW - Genoa, Rosi: "Crotone che ricordi, ma servono punti"

L'esterno rossoblu a Tuttomercatoweb.com: "Con il lavoro vogliamo far tornare a sorridere i nostri tifosi"

Volontà, dedizione e sacrificio. Sono le tre qualità fondamentali in Aleandro Rosi. L'esterno romano, appetito nella scorsa finestra di calciomercato da squadre del massimo campionato italiano, si è conquistato il posto dal primo minuto con la maglia del Genoa. Sempre al top nei valori atletici nel corso degli allenamenti, il ragazzo vuole confermarsi anche con mister Ballardini per aiutare la squadra ad uscire da questo momento negativo. Per fare il punto della situazione in casa del Vecchio Grifone, Tuttomercatoweb.com ha avuto il piacere di contattare in esclusiva il giocatore rossoblu:

Rosi, come è stato l'impatto con mister Ballardini?

"La settimana scorsa mi sono allenato poco con il gruppo, ho iniziato sabato. Ballardini è una persona molto tranquilla, con una grande esperienza per gestire queste situazioni difficili. Sta cercando di introdurre i suoi metodi di allenamento e la sua visione di calcio. Tra l'altro mi trovo molto bene nella linea a quattro".

Domenica andrete a far visite al Crotone, piazza che conosce molto bene.

"Di Crotone posso solo che parlar bene. Porterò per tutta la vita con me il ricordo di quella esperienza che è stata unica. E' stato tutto bellissimo, dai compagni al mister passando per i tifosi".

Qual è stato il segreto di quella miracolosa salvezza?

"Non abbiamo mai mollato. E' stato bravo mister Nicola ad avere sempre una parola di riguardo nei nostri confronti anche quando magari perdavamo. Questo ci ha tenuto in vita. Poi è anche scattata la scintilla con la vittoria contro il Chievo a Verona e da lì è iniziato qualcosa di magico".

Ha messo in guardia i suoi compagni, magari insieme ad un altro ex crotonese come Palladino, dell'ambiente che troverete allo "Scida"?

"No. Siamo professionisti e ci sono tanti ragazzi in squadra che hanno tante presenze in A. Domenica sarà una partita difficile, come del resto in ogni stadio del massimo campionato".

Si è guadagnato il posto da titolare con Juric attraverso il lavoro e il sacrificio. Obiettivo confermarsi dal primo minuto?

"La fiducia va conquistata ogni settimana. Fa piacere giocare dal primo minuto per dare una mano ai compagni, ma le scelte le fa mister Ballardini e io sono a sua disposizione".

Lo "Scida" è l'arma in più per il Crotone, ma la Nord quando spinge fa tremare lo stadio.

"L'anno scorso avevamo una marcia in più davanti al pubblico di casa. Anche i tifosi del Genoa, la Gradinata Nord, sono fantastici e con il lavoro vogliamo farli tornare a sorridere".

Può essere la gara di Crotone quella giusta per far scattare la scintilla?

"Nel calcio basta poco per farla scattare. Il calcio si vive di momenti, bisogna rimanere freddi sia in quelli negativi che in quelli positivi. Bisogna avere un atteggiamento propositivo e dare tutto in campo per ottenere i risultati".

Quanta voglia di riscatto c'è nel gruppo?

"Più che di riscatto, c'è voglia di trovare punti e convinzione per ritornare a sorridere".

Domenica a Crotone, poi arriverà la Roma. Un'altra sfida speciale.

"Sono due partite che mi stanno a cuore. Crotone lo porterò sempre dentro di me, la Roma è la mia vita. Però adesso pensiamo a gara per gara e alla sfida contro i rossoblu calabresi".