ESCLUSIVA TMW - Genoa sempre in pole per Ristovski: possibili novità a fine mese

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa continua ad essere in pole per Stefan Ristovski, difensore macedone classe '92 reduce da due ottime stagioni al Rijeka. Ha passaporto comunitario e il suo prezzo si aggira intorno ai due milioni e mezzo: il Genoa probabilmente cercherà di affondare il colpo verso la fine del mese, ma prima deve cedere per poter acquistare. Ristovski è un giocatore che sta facendo parlare di sè: piace molto al Genoa e non solo perché nelle ultime due annate si è distinto come il miglior terzino destro del campionato croato (e ha vinto campionato e coppa nazionale). Anche nella sua nazionale macedone ultimamente è andato in crescendo e ha incantato tutti nella recente partita contro la Spagna quando ha realizzato un gran gol dopo una splendida galoppata sulla destra. Pur essendo ancora abbastanza giovane ha già accumulato notevole esperienza anche nel nostro campionato avendo militato nel Crotone, nel Frosinone, nel Bari, nel Parma e nel Latina oltre che nello Spezia che lo ha acquistato nel 2015.