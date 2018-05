ESCLUSIVA TMW - Genoa, su Biraschi c'è l'interesse della Lazio

C'è un buon movimento di mercato intorno a Davide Biraschi, difensore classe '94 del Genoa, che in questa stagione è cresciuto molto. In particolare ci starebbe pensando la Lazio che ne è rimasta impressionata positivamente fin dal match giocato a febbraio contro i liguri, quando Biraschi riuscì a fermare immobile risultando uno dei migliori in campo.