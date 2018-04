ESCLUSIVA TMW - Genoa, su Corsinelli gli occhi di Spezia e Cittadella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Corsinelli, centrocampista classe '97 di proprietà del Genoa, ha disputato un ottimo campionato in c con il Pontedera (finora 25 presenze e tre gol). Su di lui sta crescendo l'interesse di vari club e in particolare in B hanno messo gli occhi su di lui il Cittadella e lo Spezia.