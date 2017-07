ESCLUSIVA TMW - Genoa, visite superate per Omeonga: in ritiro e poi Avellino

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

Arrivano novità sul futuro di Stephane Omeonga (21), centrocampista belga che ha superato le visite mediche con il Genoa. Il ragazzo s'è allenato per la prima volta a Pegli con la squadra, mentre domani partirà per il ritiro in Austria e tra una decina di giorni - secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com - tornerà in prestito all'Avellino.