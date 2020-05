esclusiva Gentile: "Agnelli ottimo, può avvicinarsi all'Avvocato. Ma lui era il top"

Dieci anni di presidenza di Andrea Agnelli giudicati da Claudio Gentile, bianconero doc. "Credo che tutto sommato sia stato finora un periodo molto positivo - dice a Tuttomercatoweb.com - ha vinto scudetti, Coppe Italia e supercoppe, per due volte è stata raggiunta la finale di Champions. Manca quella maledetta Coppa, speriamo possa arrivare quest'anno...".

C'è chi sostiene che Agnelli dovrebbe chiudere la vicenda Calciopoli...

"Io dico chiudiamo le polemiche e guardiamo avanti. E' una questione che fa parte del passato"

Lei che ha conosciuto l'Avvocato vede ancora tante differenze tra i due?

"Diciamo che l'Avvocato, quando giocavo io, aveva un'età diversa rispetto ad Andrea e aveva accumulato più esperienza. E poi l'Avvocato era un grandissimo personaggio, aveva rapporti col mondo, a partire dal presidente della Repubblica".

Le battute dell'Avvocato erano inimitabili...

"Ti diceva poche parole ma molto chiare. E ti sorprendeva. Era capace di chiamarti alle sei e mezzo di mattina per sapere come era andata la vigilia della partita. Io mi chiedevo come facesse con tutti gli impegni che aveva a chiamarmi così presto. Era il segnale che ci teneva parecchio".

L'eleganza di Andrea Agnelli comunque è spesso citata ad esempio....

"Sì, assolutamente. Il suo modo di porsi verso il calcio va sottolineato. Sta facendo un percorso per avvicinarsi all'epoca dell'Avvocato".

L'Avvocato aveva fiuto per i giocatori anche...

"La Juve comprava sempre il meglio, giovani o giocatori affermati. E con Boniperti lui decideva chi e come comprare".

Il suo rapporto con Andrea Agnelli?

"Eccezionale. Io poi sono stato sempre juventino fin da otto anni. E pensare che quando dovevo approdare alla Juve non volevo andarci, ma non perchè non fossi orgoglioso di arrivarci, quanto perchè volevo giocare e davanti a me c'erano in difesa grandi campioni. Poi accettai e feci la scelta giusta".