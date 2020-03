esclusiva Gentile: "Campionato deve avere un vincitore. No all'annullamento"

Difficilissimo adesso programmare la ripresa del campionato. Anche il presidente della Figc Gravina non ha escluso nessuna possibilità, neanche quella di annullare il campionato. "Quando finirà questo periodo bisogna subito riprendere e giocare il campionato", dice a Tuttomercatoweb.com Claudio Gentile, ex difensore della Juventus. "Si parla del due maggio come possibile ripresa. Non lo so, ma l'importante è che si riprenda perchè questo campionato deve avere una conclusione".

Dunque è contrario all'eventuale annullamento, ipotesi non esclusa da Gravina....

"Sarebbe come lasciare un punto di domanda su chi ha vinto lo scudetto. Si dovrà lavorare per poter essere pronti quando sarà finito questo periodaccio e riprendere subito a giocare".

Per i giocatori sarà un problema star fermi, senza allenarsi con la squadra, per alcune settimane?

"I giocatori non staranno sul divano a non far niente. Ormai tutti hanno gli attrezzi in casa e lavoreranno anche se non sarà la stessa cosa rispetto agli allenamenti con la squadra. Ho visto che comunque gli allenatori hanno stilato un programma dettagliato e quindi credo che tutti si ripresenteranno in buone condizioni".

Alla ripresa del campionato, quando avverrà, sarà una lotta Juve-Lazio per lo scudetto?

"Credo di sì. Devo ammettere che la Lazio ha qualcosa in più rispetto all'Inter che sembrava candidata allo scudetto. La Lazio sta facendo cose eccezionali e va tenuta in considerazione a mio parere per il secondo posto. Ma non è così certo che vinca la Juve".