ESCLUSIVA TMW - Gentile: "Dea, Muriel ottimo. Guarin ok, dubbio condizione"

© foto di Federico De Luca

L'Atalanta si rinforza: ha preso Luis Muriel e progetta già altri colpi in ottica Champions. "Ottimo acquisto", dice a TMW Carmine Gentile che è stato a lungo difensore e capitano dei bergamaschi. "Ha grande tecnica e rapidità. Deve trovare continuità ma se viene utilizzato all'occorrenza può far male agli avversari"

Nel frattempo si parla dell'ipotesi Guarin per il centrocampo...

"In Cina è scomparso dai radar e non so in che condizioni sia adesso. Ha una gran forza fisica: all'Inter ha avuto qualche problema, ma chi non li ha avuti nell'epoca del dopo Mou? Come caratteristiche è ideale per l'Atalanta perchè è uno di quei giocatori con la propensione a rubar palla e andar via. Se è quello di qualche anno fa, si sposa bene con le idee dell'Atalanta però, ripeto, bisogna vedere in che condizioni è adesso dopo essere andato avanti... a riso e soia".

Che cosa si aspetta dal mercato dell'Atalanta?

"Per ora si punta a rinforzare centrocampo e attacco. E' chiaro che la rosa va arricchita e a metà campo qualche ricambio ci vuole. Per quel che riguarda la difesa bisogna vedere quali sono le condizioni di Toloi. Se ha recuperato, bene. Anche perchè per il resto ci sono parecchie soluzioni. Non so se vorranno far qualcosa per il portiere, soprattutto se Berisha avrà il desiderio di andare a giocare".

A proposito di portieri si è parlato anche di un interesse dell'Atalanta per Buffon...

"Se Buffon dovesse arrivare a Bergamo per giocare, io Atalanta resterei così come sono e vado avanti con Gollini cercando magari un'alternativa se Berisha vuole andar via".