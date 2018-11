ESCLUSIVA TMW - Gentile: "Koulibaly forte, ma il miglior centrale ora è Ramos"

Della forza e dell'importanza sempre crescente di Koulibaly come difensore ormai tutti sanno. Tuttomercatoweb.com, alla luce delle sue prestazioni in campionato e in Champions, si è chiesta se il giocatore del Napoli possa essere adesso considerato il più forte centrale del mondo. Abbiamo così sentito il parere di un grandissimo difensore come Claudio Gentile: "E' certamente un buon difensore - dice a TMW - però per metterlo in cima a questa classifica c'è bisogno a mio parere ancora di qualche anno. Dovrà confermare l'elevato rendimento che sta offrendo adesso. E' chiaro poi che dipenderà anche dai risultati che riuscirà ad ottenere con la squadra. Si sa che è un buon difensore e che sta crescendo però ripeto, per metterlo al primo posto aspetterei ancora. Può e deve migliorare ulteriormente".

Al primo posto quindi chi c'è in questa classifica?

"E' difficile stabilirlo perché i difensori puri sono sempre meno. Direi che il più forte adesso è Ramos, il giocatore che ha avuto il rendimento elevato più costante".

Quando dice che Koulibaly deve migliorare, in che cosa deve farlo nello specifico?

"Vuol dire avere in mano tutto il reparto difensivo, comandarlo al cento per cento. E avere un rendimento sempre più alto. In questa modo crescerebbe ancor più la considerazione e la fiducia dei suoi compagni che già c'è. Io per esempio avevo Scirea al centro della difesa e con lui mi sentivo al sicuro. Un giocatore così è di aiuto al reparto e alla squadra in generale. Scirea vedeva tutto e sapeva darti il consiglio giusto, come posizionarti e come affrontare una certa situazione".