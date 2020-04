esclusiva Gerson: "Lazio, Acerbi forte e Lazzari ciliegina. Bari, quelle orecchiette..."

A Bari resta un idolo. Gerson Caçapa ha fatto entusiasmare la tifoseria biancorossa negli anni Novanta insieme al suo connazionale Joao Paulo. "Se torno a Bari - racconta a Tuttomercatoweb.com - mi salutano tutti ed è bellissimo. Ho tanti amici e ricordare quel periodo è emozionante. Il calore della gente, la città, la loro passione. E poi quell'ottimo pesce fresco, i panzerotti. Come si faceva a non mangiare le orecchiette con le cime di rapa?". Difficile dargli torto, la cucina italiana del resto tradisce mai. Il calcio rimane comunque al centro dei suoi pensieri anche adesso perchè è ancora un protagonista in campo. O meglio, in panchina. Allena la Lodigiani in Promozione. "Ora sono tornato in Brasile - racconta a Tuttomercatoweb.com - ma non vedo l'ora che questa emergenza finisca per poter rientrare in Italia. Alla Lodigiani ero arrivato quest'estate come responsabile tecnico e mi occupavo del settore giovanile. Poi ho iniziato a fare il secondo di Simone Di Giosia in prima squadra. Però i risultati non arrivavano e lo stesso Di Giosia, ottima persona, era un po' giù di morale per i risultati che non erano quelli attesi. A quel punto la società mi ha chiesto se me la sentivo di guidare la squadra e non mi sono tirato indietro. La Lodigiani ha un nome e una storia e bisogna far bene. Tra l'altro per me ha un significato particolare essere qui perchè alla Borghesiana, dove ci sono i nostri campi, preparammo con il mio Bari la partita che poi vincemmo contro il Milan di Sacchi. Una bella soddisfazione. Ma tornando alla Lodigiani pian piano con i sacrifici siamo usciti un po' dalla zona calda. Adesso c'è da capire se per i campionati dalla D in giù ci sarà la possibilità di ricominciare. Speriamo di poterlo fare".

Tra gli allenatori che ha avuto da chi ha preso di più?

"In Italia ho avuto tanti tecnici: Salvemini, Materazzi, Fascetti, Sonetti. E da tutti ho preso qualcosa sull'atteggiamento da tenere, come parlare alla squadra. Sono state tutte persone di gran cuore e gran carattere".

Avrà seguito anche la serie A quest'anno...

"Stando a Roma sono andato a vedere tre volte la Lazio e ha sempre vinto. Ho seguito il derby dal vivo, atmosfera bellissima. Ora la Lazio è a un punto e gioca bene, mentre l'Inter ha lasciato qualcosa per strada. La Juve ha tanti calciatori forti e ha cambiato modo di giocare con Sarri che vuole le verticalizzazioni e gli uomini che si buttano negli spazi. E questi giocatori li ha, da CR7 a Dybala. E poi ha recuperato Chiellini, pilastro della difesa. Però la Lazio non molla".

Chi le piace della Lazio?

"Acerbi. E' migliorato tanto, sa comandare la difesa e ora è anche in Nazionale. A centrocampo sono tutti forti. Lazzari è la ciliegina sulla torta. Salta l'uomo, è dinamico e mette sempre in difficoltà le difese avversarie".

Tra i brasiliani chi le è piaciuto?

"Luiz Felipe è uno spettacolo accanto ad Acerbi. Poi c'è Leiva e Douglas Costa a parte i suoi acciacchi regala allegria con il suo calcio".

Il suo Bari ce la farà a salire?

"Ha perso qualche punto di troppo in campionato ed è così uscita la Reggina. Però ultimamente ha recuperato. Antenucci in attacco è molto forte, mi piace anche Laribi che è esperto. Credo che il Bari meriti di salire, senza nulla togliere alla Reggina che è una gran piazza. Per ora il Bari è la migliore seconda dei gironi ma bisogna vedere che cosa succederà con i campionati in Lega Pro".

La sua più grande soddisfazione con il Bari?

"Ne dico due. Il mio primo gol in A contro il Verona in una partita in notturna. L'assist fu di Maiellaro che era l'altro nostro... brasiliano. E la vittoria contro il Milan di Sacchi con doppietta di Joao Paulo. In più ci metto la soddisfazione di aver giocato con Antonio Di Gennaro, gran giocatore e persona squisita".

Lei ha giocato anche nel Lecce per una stagione...

"Tutti si chiedono come sia stato possibile per me passare dal Bari al Lecce. La città, molto bella, mi ha ricevuto bene. Volevo restare ma poi il Bari decise di prendere altri giocatori come Platt e Boban e io ebbi l'offerta del Fenerbahce dove ho conosciuto un altro mondo e mi sono trovato bene. Un giorno poi mi trovavo in un ristorante, la Barcaccia, a Santo Spirito a Bari (dove è stato girato il film 'La vita davanti a sè' con Sophia Loren, ndr) e lì c'era anche il ds del Lecce Cataldo. Mi disse che dovevo giocare in Italia e che ero il centrocampista che loro stavano cercando. "Io al Lecce? Mi faranno nero..."; dissi tra il serio e lo scherzoso. Alla fine comunque andai al Lecce e ci salvammo, con Sonetti in panchina. Poi sono tornato a giocare nel Bari e mi hanno comunque riaccolto a braccia aperte. Per quanto riguarda quest'anno spero che la squadra di Liverani si salvi. Fabio è uno che conosce il calcio e sta facendo giocare bene la squadra. Ha anche vinto col Napoli al termine di una bellissima partita. Ha avuto qualche calo però ha giocatori interessanti".