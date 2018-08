ESCLUSIVA TMW - Gervinho, l’intermediario: “Parma squadra ideale, come casa”

“Gervinho aveva voglia di avvicinarsi in previsione della Coppa d’Africa, con lui ho un ottimo rapporto da tempo e il Parma è la destinazione più appropriata per fare bene”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’intermediario Pino Calabria, autore del trasferimento di Gervinho al Parma.

Perché Parma?

“È la squadra ideale. Gioca molto basandosi sul contropiede, situazione fondamentale per le caratteristiche di Gervinho. Poi il Parma lo ha voluto fortemente e il ragazzo appena arrivato si è subito sentito a casa. Lo hanno accolto a braccia aperte”.

Prima della fumata bianca avete dovuto trattare con l’Hebei per la risoluzione.

“Trattare con i cinesi non è mai facile. Hanno tempi differenti. Ma i comportamenti sono stati sempre esemplari. Nessun intoppo, magari qualche piccola noia burocratica. Non è stato facile, alla fine il Parma ha portato a casa il giocatore. Gervinho voleva l’Italia”.

E il Parma, come lo vede?

“Ho visto un buon organico e una buona organizzazione di gioco. La squadra di D’Aversa mi ha fatto un’impressione positiva, un colpo come Gervinho può portare entusiasmo in una piazza che merita palcoscenici di livello. Faccio i complimenti al Parma e al direttore Faggiano per aver condotto in maniera brillante la trattativa Gervinho”.