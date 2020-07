ESCLUSIVA TMW - Ghedin: "Lazio crollo fisico, ora attenti a chi è dietro. Ingiusto criticare Immobile"

esclusiva Ghedin: "Lazio crollo fisico, ora attenti a chi è dietro. Ingiusto criticare Immobile"

vedi letture

"Sono dispiaciutissimo". Pietro Ghedin, ex difensore della Lazio, racconta il suo stato d'animo sulla squadra di Inzaghi reduce da tre ko consecutivi. "Purtroppo c'è poco da dire, non è più la Lazio di prima. Spero - sottolinea a Tuttomercatoweb.com - si riprenda per un bel finale di stagione, certo nel periodo antecedente al covid era straordinaria. Ora appare stanca e piena di infortuni. Su questo tema ci sono tante polemiche in questi giorni ma di più non mi sento di dire. Non so cosa sia successo, sono stati persi tanti punti. Si poteva fare di più. Tutto sembra ora crollato e bisogna stare attenti a chi sta dietro. L'Atalanta spinge forte e se l'Inter stasera vince ci riprende".

Il calo fisico come se lo spiega?

"Era inatteso anche perchè la squadra si era sempre allenata con intensità, da quel che si sapeva. Però poi bisogna esser dentro per poter parlare e fare un'analisi approfondita".

Immobile nel frattempo è finito nel mirino per le ultime prestazioni negative...

"Come si fa a criticarlo? E' il capocannoniere, è stato uno dei trascinatori della squadra, ha fatto cose eccezionali. Può avere anche lui un momento di calo, credo possa essere naturale".