ESCLUSIVA TMW - Ghedin: "Lazio, ko triste e che brucia. Obiettivo 4° posto"

"Parlo da tifoso ed è un ko che brucia parecchio". Pietro Ghedin, ex difensore della Lazio si esprime così sul momento dei biancocelesti reduci dalla sconfitta con la Spal. "La ripresa è stata negativa - dice a TMW - mentre nel primo tempo si era vista una squadra bella, pulita, capace di vincere".

Sulla base di questo avvio che annata si aspetta?

"Spero che possa essere positiva, anche perchè la squadra c'è, la società idem. A volte magari può mancare l'attore principale ma vanno anche analizzati vari aspetti. Milinkovic per esempio era reduce da gare internazionali: peccato perchè nel secondo tempo la squadra si è sciolta come neve al sole. Vediamo, domenica c'è il Parma e occorre ripartire. E' chiaro che tutti gli anni le aspettative sono molto alte. Non so se è un problema, certo ogni stagione ci si aspettano grandi cose e poi si torna con i piedi per terra... Forse manca ancora un po' di maturità, ma eventualmente a queste cose devono pensarci l'allenatore e la società. Dall'esterno vedo salti d'umore..."

Che pensa del turn-over? Siamo solo alla terza di campionato...

"Chi ha in mano il controllo della squadra sa certamente cosa deve fare. Speriamo in una giornata migliore della Lazio".

E il quarto posto?

"L'obiettivo è questo dopo esser rimasti fuori da questo traguardo per poco negli ultimi tempi. Quelle come domenica sono sconfitte tristi e una squadra che punta ad alti livelli non può permetterselo".