ESCLUSIVA TMW - Giacomini: "Udinese, c'è il problema del gol. Tornerei al 4-4-2"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Situazione delicata in casa Udinese. La classifica non sorride e la partita con l'Empoli in programma domenica al Castellani rischia di assumere un valore molto importante. "La squadra era partita abbastanza bene poi ha avuto problemi nella gara col Bologna, mentre Juve e Napoli non possono essere alla portata dei friulani", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Giacomini, ex tecnico dei bianconeri. "Quella col Milan non è stata una cattiva gara, fermo restando che i rossoneri non hanno rubato nulla. Però l'Udinese ha giocato alla pari: si può imputare qualcosa alla sfortuna anche se poi l'errore a metà campo che ha portato al gol è stato grave. Domenica scorsa lo spirito è stato buonoma occorre soffermarsi anche su un altro aspetto: al principio della stagione la difesa era a quattro e poi si è passati a tre. In più questa squadra segna poco. Cambiando il modo di giocare i risultati non sono migliorati: l'Udinese ad esempio doveva essere più accorta contro il Bologna, dopo un bel primo tempo".

Che pensa di Velazquez?

"Non conosco a fondo l'allenatore, è un ragazzo di gran volontà, gran lavoratore, ha anche delle idee. Con il Genoa ha azzeccato i cambi. Il problema è che sta praticando un gioco che non ha mai fatto in Spagna. Credo che un 4-4-2 potrebbe fruttare di più, venendo così incontro anche alle caratteristiche dei giocatori. Credo che si debbano favorire i calciatori nelle posizioni e nel modulo. E' subentrata un po' di confusione anche se col Milan sembrava che ci fosse un po ' più di chiarezza. La classifica è quella e allora dai addosso all'allenatore anche se poi in campo vanno i giocatori e càpitano errori come quello che ha portato al gol del milan. Adesso c'è l'Empoli che finora ha giocato meglio dei friulani: adesso c'è Iachini che l'anno scorso ha fatto molto bene con il Sassuolo e che avrà anche il dente avvelenato con l'Udinese considerato che due anni fa fu mandato via a mio parare un po' troppo velocemente".