esclusiva Giandebiaggi: "Con Simoni vincemmo anche la Anglo-italiana. Va ringraziato"

Per ricordare Gigi Simoni, scomparso oggi all'età di 81 anni, è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, anche Marco Giandebiaggi, a lungo suo giocatore nella Cremonese: "E' una giornata triste per me e per il calcio italiano, voglio ricordare Simoni che è stato il mio tecnico per quattro anni. Grazie a lui ho vissuto i miei migliori anni della carriera da calciatore. E' stato amato da tutti, era un signore. Appena arrivò alla Cremonese fu complicato per lui perchè era abituato ad agire e avere situazioni diverse rispetto a quelle che c'erano a Cremona, città tranquilla, con una gestione societiaria differente da quelle a cui era abituato. Pronti via ci furono difficoltà, fummo eliminati in Coppa Italia e la prima in campionato la perdemmo 4-1. Ma da lì ci fu una cavalcata trionfale con otto vittorie consecutive in B giocando con un centrocampo tutto tecnico, nessun interditore. Vincemmo il campionato e la Coppa Anglo-Italiana. Tutto questo grazie a lui che modificò l'ambiente Cremonese migliorandolo. E tutti dovranno dirgli grazie".