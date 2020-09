esclusiva Giandebiaggi: "Parma in buone mani. Ma Krause faccia tutto con equilbrio"

vedi letture

"Dopo tante vicissitudini adesso il Parma sembra in buone mani". Marco Giandebiaggi, parmense ed ex gialloblù commenta così la notizia dell'arrivo di un nuovo proprietario - Kyle Krause - alla guida degli emiliani: "Dopo il crac e la gestione Ghirardi - dice a TMW - a Parma siamo stati fortunati nell'aver trovato un gruppo di imprenditori locali che hanno salvato il club. Si sapeva però che sarebbe stato un periodo non lungo. Adesso pare che le cose possano essere interessanti, le persone sembrano serie. Spero che ci sia equilibrio nel portare avanti tutte le operazioni. Parma ha vissuto momenti di gloria ma non dimentichiamoci che qualche anno fa la squadra era in categorie inferiori. . La città è entusiasta, spero che il nuovo gruppo abbia la testa sulle spalle ma ripeto pare proprio che sia così. Parma ha bisogno di stabilità".

Da questa stagione cosa si aspetta?

"E' arrivato Liverani che sembra l'opposto di D'Aversa. Predilige un gioco più offensivo ma ha comunque una buona difesa. Parte insomma da una base solida. Si vedrà un gioco migliore anche se poi non è detto che i risultati siano scontati".