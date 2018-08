ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Pastore, ho dubbi sul ruolo. Kluivert il top"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

La Roma ha vinto la prima gara della nuova Serie A con il magnifico gol di Edin Dzeko allo scadere della sfida contro il Torino. Oltre alla magia del bosniaco a far discutere sono state le prestazioni di Javier Pastore, apparso poco incisivo, e di Justin Kluivert, giovane giallorosso che ha spaccato la partita con il suo ingresso in campo. Per parlare dei due giocatori la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini.

Pastore non ha convinto all'esordio, secondo lei serviva un giocatore così ai giallorossi?

"Come utilità serviva sicuramente, visto che la rosa aveva bisogni di altra qualità, specie dopo la partenza di Nainggolan. Un giocatore bravo in costruzione era necessario. Casomai ho dei dubbi sul suo ruolo. Non so dove Di Francesco dovrebbe utilizzarlo. Negli ultimi minuti a Torino si è trovato a fare il trequartista ed era riuscito ad arrivare al limite dell'area avversaria. Dovrà essere bravo Di Francesco a ritagliargli un spazio importante".

Chi invece ha convinto è Justin Kluivert, secondo lei troverà tanto spazio nella Roma nonostante la sua giovane età?

"Sì, ha qualità importanti e l'attacco ha bisogno di velocità. La Roma aveva solo Under, adesso sono in due e credo sia stato un ottimo acquisto. Di Francesco dovrà comunque centellinare il suo inserimento, per farlo adattare alla Serie A, ma ho visto un'ottima personalità da parte dell'olandese".