ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Roma, Berardi può fare al caso di Di Francesco"

Le vittorie contro il Frosinone, la Lazio e l'Empoli in campionato e contro il Viktoria Plzen in Champions League, poi la sosta dovuta alle gare delle varie Nazionali. La Roma torna in campo domani contro la SPAL in occasione della nona giornata di Serie A, nel tentativo di cercare il quarto successo di fila in Italia. Ad analizzare il momento della formazione di mister Eusebio Di Francesco, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma che ha detto: "La Roma è in ripresa, dopo un avvio di stagione difficile ha avuto modo di tornare al successo e dovrà riuscire a proseguire questo momento. Tuttavia la sfida alla SPAL non sarà semplice, la formazione di mister Semplici sa difendere bene. Anche i ferraresi hanno iniziato bene la stagione, prima di accusare un calo".

Siamo al 19 ottobre ma già si parla di mercato. Alla Roma è stato nuovamente accostato Berardi, può essere un calciatore utile a Di Francesco visto che lo conosce fin dai tempi di Sassuolo? "E' un ragazzo che conosciamo da anni, è cresciuto con l'attuale mister giallorosso. Potrebbe essere un elemento utile alla causa, se queste indiscrezioni dovessero risultare veritiere. Anche perché la Roma può avere problemi sugli esterni, con Perotti che sembra non in perfette condizioni fisiche. Berardi è ancora giovane, certamente può crescere ancora molto".

Ieri De Rossi ha parlato di un ipotetico ritiro a breve, dicendo: "La Roma va avanti, è andata avanti dopo Di Bartolomei, Conti, Giannini, dopo le peggiori delusioni. Stiamo andando avanti anche senza Totti". Cosa risponde Giannini, visto che è stato chiamato in causa? "Innanzitutto spero sia stato soltanto un pensiero momentaneo, perché De Rossi è uno dei pilastri di questa Roma. Perderlo a breve sarebbe doloroso, spero che possa andare avanti ancora per qualche stagione".

Invece Giannini è in attesa di una chiamata per tornare nel mondo del calcio. "Esattamente, voglio continuare ad allenare. Spero che a breve qualcuno possa presentarmi un progetto serio, a differenza di altri che sono poi naufragati".