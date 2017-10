ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Roma molto concreta. E col Chelsea può vincere"

La Roma avanza in campionato, vince senza incantare ma riesce a dare la sensazione di essere molto solida. Giuseppe Giannini, autentica bandiera giallorossa, spiega: "E' una Roma concreta, che va al sodo - dice a Tuttomercatoweb.com - e il fatto che a volte riesca a vincere segnando un solo gol è sinonimo di maturità. Le squadre che vogliono arrivare in fondo non lasciano spazio ai fronzoli. E ora si punta ai risultati più che al gioco entusiasmante".

In campionato ora c'è il passo giusto?

"Intanto la Roma deve recuperare una gara ed è comunque in crescita. Con le vittorie sta consolidando il lavoro di Di Francesco. L'obiettivo era e resta di vederle tra le prime e se domani arriva un altro risultato positivo col Chelsea significa confermarsi anche a livello europeo".

La Roma può vincere col Chelsea?

"Sì, anche perché il Chelsea visto in questi ultimi tempi non mi sembra che stia attraversando un momento brillante. Anche contro squadre inferiori ha rischiato abbastanza".

Che cosa ha detto la gara d'andata?

"Che la Roma ha qualità. E può dire la sua nel girone. Anche domani sera deve entrare in campo con l'idea di fare la gara. Proprio come è successo a Londra".