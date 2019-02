ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Sarri-Roma? Sbagliato parlarne ora"

© foto di Federico De Luca

L'ipotesi è clamorosa: affidare nella prossima stagione la guida tecnica della Roma a Maurizio Sarri: il contatto tra l'attuale tecnico del Chelsea e Franco Baldini, consulente di Pallotta, sarebbe già avvenuto a Londra. I giallorossi si starebbero insomma muovendo per programmare un futuro che prevederebbe anche un nuovo ds al posto di Monchi. "Non so se questi siano i tempi giusti per prendere in considerazione l'ipotesi di un nuovo allenatore", dice a Tuttomercatoweb.com Il Principe Giuseppe Giannini. "La Roma del resto sta lottando ancora per traguardi importanti e un discorso del genere può anche distrarre. Capisco comunque che il calcio non rispetta il momento ma la tempistica a mio parare non è delle migliori".

Su Sarri in generale che pensa?

"Lo considero tra i più bravi. Al Napoli ha fatto benissimo e anche al Chelsea nonostante gli ultimi risultati sta portando avanti un buon lavoro".

Di Francesco comunque se arrivasse di nuovo in semifinale Champions potrebbe meritarsi la riconferma?

"E' ciò che dicevo in precedenza: la stagione è in corso, ci sono obiettivi aperti ed è difficile fare una scelta adesso. Se Di Francesco dovesse arrivare quarto in campionato e in semifinale di Champions sarebbe difficile pensare di cambiarlo".

Monchi se lo immagina ancora ds della Roma?

"Non lo so, non ne ho idea. E non so in che rapporti sia effettivamente con Di Francesco. Se è legato a doppio filo con lui? Può darsi ma in generale è anche vero che nel calcio si fa pure presto a staccarsi".

Per chiudere Zaniolo e la numero dieci: che farebbe? Giusto dargliela o no?

"Ora potrebbe essere una scelta non positiva. Magari più avanti. Credo che adesso debba restare sereno e lontano da certi paragoni. Poi sulla maglia numero dieci decideranno l'allenatore e la società e lo consiglieranno"