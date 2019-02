ESCLUSIVA TMW - Gil (Canal Sur): "Machin con la Lazio si gioca la panchina"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

"Pablo Machin stasera si gioca la stagione e la panchina". Eduardo Gil, tra i volti e le voci più conosciute dell'emittente andalusa Canal Sur, commenta per TuttoMercatoWeb.com il momento dell'avversario europeo della Lazio. Se è vero infatti che il risultato dell'andata (1-0 all'Olimpico) avvantaggia non poco i biancorossi, nel ritorno dei sedicesimi di finale in programma oggi pomeriggio non arriverà certo il miglior Siviglia della stagione.

Gil, tanti risultati deludenti nell'ultimo periodo: come si presenta il Siviglia alla sfida coi biancocelesti?

"Il Siviglia arriva nel momento più delicato della sua stagione. Nelle ultime ore c'è stata una riunione tra presidente, direttore sportivo e allenatore, in cui Machin è stato messo in guardia in vista della partita di stasera: contro la Lazio non deve assolutamente ripetersi quanto visto con Athletic, Barcellona, Celta Vigo o Villarreal. Pensate che il tecnico ex Girona qui è stato ormai ribattezzato il resuscitatore, proprio perché incapace di fare risultato contro squadre sportivamente morte".

Eppure, il Siviglia resta con un piede agli ottavi di Europa League e soprattutto quarto in classifica nella Liga.

"È vero, ma questo Siviglia non sembra più così affidabile come nel girone di andata. La squadra sta vivendo un periodo grigio e la gente ha perso un po' di fiducia sia in Machin che nel progetto. L'allenatore sarà tesissimo, perché sa che si sta giocando la stagione e la permanenza sulla panchina nel prossimo anno".

Al Sánchez-Pizjuán arriverà una Lazio arrabbiata e determinata. Qual è il pericolo numero uno per Kjaer e compagni?

"Ne dico due: Immobile e Correa, senza alcun dubbio. Al di là delle qualità tecniche, entrambi avranno infatti una motivazione extra e vorranno dimostrare che non è colpa loro se non hanno avuto successo a Siviglia. Si parla molto del ritorno di Milinkovic-Savic, ma il vero pericolo della Lazio sono Immobile e Correa".

Anche perché il punto debole dei nervionenses sembra proprio nascondersi in fase difensiva, nonostante il clean sheet dell'andata.

"La compagine di Machin gioca un calcio offensivo proprio perché non è solida e sicura dietro, a eccezione del portiere. Il Siviglia ha un grande problema a livello di retroguardia, né i singoli né la squadra riescono infatti a difendere bene. E la Lazio stasera si lancerà subito in avanti alla ricerca del gol".

Chiosa sul "solito" Luis Alberto: tornerà o non tornerà al Siviglia prima o poi?

"Credo che un giorno dovrebbe tornare, ma non al termine della sua carriera. In tanti sono tornati al Siviglia dopo troppo tempo, senza riuscire a confermarsi. Il suo agente mi ha recentemente confessato che negli ultimi anni c'è stata la possibilità di firmare per i biancorossi, le parti erano molto vicine, ma dopo il rinnovo con la Lazio poi questa possibilità è apparentemente sfumata".