ESCLUSIVA TMW - Giordano: "Zapata un fattore: segna e fa giocare la squadra"

Bruno Giordano, a margine della partita-evento "Il Giorno dei 10 - 90 minuti per L'Aquila", parla così della gara di stasera ai microfoni di TMW: "E' importantissimo ricordare le persone che non ci sono più e dare una speranza agli aquilani. Ero stato qui 4-5 anni fa, avevo visto una città ferma e spenta, oggi ho visto vita, ho visto palazzi nuovi, c'è tanta voglia di tornare alla normalità. Nel nostro piccolo siamo qua per ricordare questa bruttissima data, va fatto purtroppo".

La corsa alla Champions è sempre più pazza: chi pensi potrà spuntarla?

"Ogni settimana le percentuali cambiano. Sette giorni fa sembrava la Lazio la favorita, ma ora è tornata dentro la Roma, l'Atalanta forse è quella più regolare, c'è anche il Milan e forse anche il Torino. Di volta in volta cambieranno le favorite, è bello così, fino alla fine del campionato almeno a livello di Champions c'è un po' più di emozione".

Dei grandi attaccanti, chi potrebbe essere quello decisivo per la corsa alla Champions?

"Icardi chiaramente ha tanta voglia di dimostrare il suo valore dopo gli ultimi due mesi. Immobile sta vivendo un momento così, Dzeko fa giocare la squadra ma fa pochi gol. Zapata in questo momento fa entrambi invece, potrebbe essere un fattore determinante nella corsa alla Champions".

Juventus e Napoli possono vincere Champions ed Europa League?

"Me lo auguro, specie per il Napoli, da tifoso. So cosa può significare una vittoria europea per il popolo azzurro. La Juventus ha dimostrato di avere grande volontà e passione contro l'Atletico, sono concentratissimi".