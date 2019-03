ESCLUSIVA TMW - Giovannelli: "Roma, più che il tecnico serve società forte"

© foto di Federico De Luca

"Il quarto possibile, c'è tempo anche se non la vedo semplicissima. Milan e Inter sembrano superiori". Paolo Giovannelli, ex centrocampista della Roma ha parlato a TMW dei giallorossi e del finale di campionato. "Rendimento troppo altalente da parte della squadra. E senza l'ingresso in Champions sarebbe in difficoltà. Per il futuro, con Conte si andrebbe sul sicuro ma dico anche un'altra cosa: puoi prendere il migliore del mondo, ma manca una società forte, che sia presente. La società conta il 60%: durante tutti i giorni servono riferimenti più precisi, così è molto difficile"

