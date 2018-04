ESCLUSIVA TMW - Giraldo (Sport): "Barça voleva la Roma. Dzeko qui riserva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È tempo di Champions League per la Roma. Dzeko e compagni, infatti, domani sera saranno di scena al Camp Nou per l'andata dei quarti di finale contro il Barcellona. Proprio per presentare al meglio i rivali dei giallorossi, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il giornalista del quotidiano Sport, Javier Giraldo, intercettato a margine delle conferenze pre-partita nel quartier generale blaugrana.

Giraldo, che sensazioni ci sono in vista del match di domani?

"Il Barcellona arriva un po' stanco, ma con grande fiducia. Messi, nonostante il recente infortunio, è sempre a un buon livello. Servirà semmai recuperare la versione goleador di Suarez e il miglior Dembelé".

Quanto sarà importante giocare l'andata al Barcellona?

"Molto. Negli ultimi anni al Barcellona è andata sempre bene con l'andata in casa e il ritorno in trasferta e la partita di domani è fondamentale per poi presentarsi a Roma con una certa tranquillità. I blaugrana vogliono vincere anche per eliminare l'amarezza lasciata dal ko dello scorso anno con la Juventus".

La Roma, d'altronde, sulla carta non sembra temibile quanto i bianconeri.

"La squadra giallorossa era proprio quella che il Barcellona si augurava di affrontare. Di Francesco ha un buon attaccante come Dzeko e un buon portiere quale Alisson, ma Messi e Suarez possono fare male alla sua difesa. Sui veterani giallorossi, poi, resta qualche dubbio: parlo di El Shaarawy, Kolarov, Gonalons e, soprattutto, De Rossi".

Sia sincero, c'è un giocatore di questa Roma che potrebbe partire titolare nel Barça?

"Domanda difficile. Personalmente reputo Florenzi un calciatore interessante, ma nel Barcellona non sarebbe certo titolare. Lo stesso si può dire di Dzeko, che per Valverde sarebbe solo una buona alternativa in attacco".

Ma anche questo Barcellona un punto debole dovrà pur averlo.

“Ne ha pochi. Questo Barça è una squadra forse poco brillante, ma molto efficace. Ha imparato a difendersi senza palla e non è facile fargli un gol. Magari in alcune gare si lascia dominare stroppo, questo sì. Contro la Roma i blaugrana devono assolutamente evitare di abbassarsi chiudendosi in area, perdendo metri come a Londra col Chelsea”.