ESCLUSIVA TMW - Giuffredi e i tre addii alla Fiorentina: "Non è un caso..."

© foto di Federico De Luca

Veretout, Biraghi e Laurini, tutti alla Fiorentina fino a questa estate e tutti passati altrove nelle ultime settimane. Il centrocampista francese è andato alla Roma, il terzino sinistro della Nazionale è tornato all'Inter, mentre per Laurini è iniziata una nuova avventura al Parma. Al timone delle tre operazioni, il procuratore Mario Giuffredi che ha rilasciato una intervista ai microfoni di TMW. "Ma è un caso che, col cambio di proprietà, hai portato via tutti i giocatori che avevi alla Fiorentina? No, affatto - ha detto -. E' stata una scelta un po' nostra e un po' della Fiorentina. Quando le cose vanno male è giusto che un club faccia un repulisti generale. Una scelta che, personalmente, condivido. Poi anche i ragazzi dopo l'ultima stagione piuttosto pesante avvertivano il desiderio di cambiare aria".

Domattina alle ore 8.00 l'intervista integrale al procuratore Mario Giuffredi.