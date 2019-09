© foto di Federico De Luca

Litigio alle spalle. Mario Giuffredi, nel corso di una intervista a TMW, ha parlato del suo rapporto con il presidente del Brescia Massimo Cellino, con cui questa estate ha avuto anche un pesante litigio (clicca qui). Acqua passata, come detto dal procuratore che a Brescia ha tre assistiti: Donnarumma, Ndoj e Martella. "Con Cellino ho avuto un'accesa discussione, ma è uno dei presidenti tra i più simpatici in circolazione. Ho grande stima di lui, è un uomo che fa il presidente da 20 anni e capisce di calcio. Sa costruire le sue squadre senza spendere cifre esorbitanti. Conosce la materia ed è un lavoratore, fa quello che altri non hanno il coraggio di fare. Non va a prendere i giocatori che costano 20 milioni, ma quelli che costano 2 milioni. E poi li rivende a 20".

Domattina alle ore 8.00 l'intervista integrale al procuratore Mario Giuffredi.