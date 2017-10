ESCLUSIVA TMW - Giusto confermare Montella? Il giudizio di 5 ex rossoneri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Cuoghi: "Terrei Montella fino alla fine anche perché prima di andare sui nomi pur di valore che circolano adesso preferirei aspettare giugno e prendere Ancelotti. I tecnici che vengono adesso accostati al Milan rischiano di essere dei traghettatori e comunque a mio parere non cambierebbero la storia del Milan".

Sergio Battistini: "Il momento è delicato e bisogna capire se la squadra segue l'allenatore. Dal mio punto di vista i risultati non possono essere soddisfacenti, però non essendoci all'orizzonte tecnici davvero importanti sarebbe inutile cambiare per cambiare. Peraltro Montella nel corso della carriera si era sempre distinto come un buon allenatore".

Stefano Carobbi: ""Giusto confermarlo per ora anche perché la squadra è attesa da due partite ravvicinate. Vediamo dopo queste due gare, di sicuro qualche crepa c'è e i risultati per ora sono negativi".

Angelo Pagotto: "Lo confermerei. Bisogna dargli il tempo per amalgamare la squadra che è totalmente nuova. Gli farei mangiare almeno il panettone e poi inizierei a fare delle valutazioni. Adesso mi sembra un po' prematuro mandarlo via, oltretutto chi prenderebbe il Milan? Non c'è dietro l'angolo il Mourinho della situazione. Tenterei semmai di prendere Ancelotti per il prossimo anno".

Pietro Carmignani: "Se una società parte con un determinato progetto, deve portarlo avanti finché i giocatori sono con l'allenatore. Se poi nello spogliatoio succede il contrario, allora bisogna cambiare".