ESCLUSIVA TMW - Giusto togliere la fascia a Bonucci? Parola a 5 ex Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Cuoghi: "Sarebbe sbagliato togliere adesso la fascia a Bonucci. L'errore semmai è stato commesso quando gli è stata data ad inizio stagione. Per quanto riguarda la gomitata di ieri c'è da dire che quando vivi un momento delicato c'è il rischio di diventare più nervosi. Un gesto del genere non andrebbe commesso quindi mi sento di dire che non lo giustifico ma al tempo stesso lo capisco".

Sergio Battistini: "Bonucci adesso ha tutti contro, vive un momento molto difficole e occorre pensare a recuperarlo. E' giù di morale e credo che togliergli la fascia porterebbe solo dei danni, a lui e alla squadra".

Stefano Carobbi: "Non so cosa sia successo a Bonucci, è andato in confusione ma dovrebbe cercare di essere più tranquillo. Ieri ha ecceduto ma non credo che togliergli la fascia possa risolvere i problemi del Milan".

Angelo Pagotto: "Aveva ragione Berlusconi a dire che di solito la fascia si dà al giocatore più rappresentativo o a quello che da più anni è nella squadra. L'avrei lasciata a Montolivo. Però adesso toglierla dal braccio di Bonucci non sarebbe una buona idea. E' già sotto stress e prendere una decisione del genere creerebbe una situazione ancor più negativa".

Pietro Carmignani: "La domanda da porsi è se era giusto dargliela all'inizio. Adesso, nonostante il gesto di ieri, non credo sia opportuno togliergliela".