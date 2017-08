ESCLUSIVA TMW - Gomez: "Garay-Juve, si può. Fatta per Murillo al Valencia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Valencia guarda in Italia, oggi più che mai. Simone Zaza e Norberto Neto fanno già parte della rosa di Marcelino, presto potrebbe essere annunciato Jeison Murillo. E l'impressione è quella che di qui alla fine del mercato le trattative tra i Murciélagos e le squadre di Serie A siano destinate ad aumentare ancora. Per commentare le ultime sul futuro del difensore dell'Inter, ma anche su Ezequiel Garay, obiettivo della Juventus, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il collega di Radio Esport Valencia Héctor Gómez, molto vicino alle vicende del club di Peter Lim.

Gómez, Murillo sembra avvicinarsi al Valencia ogni ora che passa. Concorda?

"Valencia e Inter hanno l'accordo per il trasferimento di Murillo già da venerdì, ma so che Spalletti ha rallentato un po' la trattativa perché vorrebbe prima avere a disposizione il suo sostituto. I nerazzurri cercavano di prendere Iñigo Martínez della Real Sociedad, ma lo spagnolo andrà al Barcellona. In ogni caso, credo che nelle prossime ore il futuro di Murillo sarà definito e il Valencia annuncerà il suo acquisto".

Potrebbe fare invece il percorso inverso, dal Valencia alla Serie A, l'argentino Ezequiel Garay.

"Garay piace alla Juventus, questo è certo. Su di lui c'è anche lo Spartak Mosca, che vorrebbe riportarlo in Russia dopo l'avventura allo Zenit, ma i bianconeri sono sicuramente un club prestigioso e potrebbero convincere il giocatore. Se arriveranno offerte ufficiali, Garay le valuterà con attenzione".

Zaza, Neto, Murillo, ma anche Badelj e Kondogbia. Il Valencia continua a mettere nel mirino calciatori del campionato italiano. Come si spiega questa forte attrazione per la Serie A?

"Ha colpito molto anche noi il fatto che il Valencia abbia portato avanti diverse trattative con le squadre italiane negli ultimi mesi. La Serie A è un buon campionato, con tanti ottimi calciatori, ma gli stipendi sono ancora leggermente più bassi rispetto, per esempio, a quelli della Premier. Penso che stia proprio qui la ragione di quest'attrazione. Il Valencia non può permettersi giocatori provenienti dall'Inghilterra, l'Italia gli offre invece un mercato più alla portata e di indubbia qualità".