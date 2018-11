ESCLUSIVA TMW - Gonzalez: "San Siro illusorio, il Betis non riesce a far gol"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Tito Gonzalez, giornalista di Mediaset España, presenta ai microfoni di Tuttomercatoweb il Betis, avversario domani del Milan.

Il Betis ha fatto un mercato importante, ma in Liga zoppica. Come mai?

"È la domanda dell'anno. Sono stati investiti tanti soldi per giocatori di qualità e le partite sono anche giocate bene, ma manca il gol. Ci sono state diverse partite che avrebbe meritato di vincere, ma che alla fine ha solo pareggiato".

Solo o principalmente questione di sfortuna?

"Certo un po' di fortuna manca ma se non segni mai evidentemente hai problemi in fase di finalizzazione. Contro il Milan a livello offensivo si è visto il miglior Betis che è riuscito a tirare e finalizzare. Ma i problemi sono evidenti e le critiche maggiori rivolte alla dirigenza sono quelle di non aver investito per un giocatore in grado di fare tante reti".

La vittoria col Milan può essere la svolta del Betis?

"Non credo, perché dopo il 2-1 a San Siro il Betis ha fatto una partita orribile contro il Getafe, la peggiore della stagione. E col Celta si è avvertita la pressione dei tifosi. Per cui Milano non ha cambiato molto, serve altro".

Che squadra giocherà domani?

"Molto difficile dirlo perché Quique Setién ruota molto i giocatori e domenica c'è il Barcellona. Credo che Joaquin sarà titolare, così come Sanabria e in attacco come esterno destro mentre Guardado e Lo Celso per me riposeranno".

È un Betis che punta più al campionato o all'Europa League?

"Il Betis punta a stare in alto ovunque, perché ha 21-22 giocatori molto buoni. In Europa League almeno i quarti di finale sono l'obiettivo mentre in Liga si punta a una posizione che garantisca la qualificazione a una competizione europea. Senza dimenticare la Coppa del Re, dato che sono anni che il Betis non alza un trofeo".