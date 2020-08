esclusiva Gottardi: "Lazio, Silva gran colpo. Ma andiamoci piano con i discorsi sulla rosa corta"

Guerino Gottardi va un po' controcorrente soprattutto in riferimento alla rosa corta della Lazio. Grande ex laziale, sottolinea l'importanza dell'arrivo di David Silva: "Gran giocatore, forte tecnicamente - dice a TMW - in ottica Champions è un rinforzo ottimo. E' chiaro che dovrà essere supportato dalla squadra ma a mio parere potrà fare la differenza nei momenti difficili in cui magari non riesci a sbloccare la gara. Poi valuteremo anche gli altri giocatori che stanno arrivando".

E' importante comunque ampliare la rosa...

"Sì anche se adesso si sono tutti fissati con questo discorso. Lo dice uno e tutti vanno dietro. E' facile dirlo ora ma non sono convinto che poi con due-tre innesti possa cambiare tutto. Certo, servono, sono importnati però poi soprattutto c'è da confermare una stagione che in ogni caso è stata eccezionale. Confermarsi ad alti livelli non è scontato, è come quando vinci uno scudetto e devi ripeterti".

Quindi per la Lazio non è stato un problema di rosa...

"Può essere stato ma non ne sono del tutto convinto nel senso che comunque anche se la rosa era ristretta il campionato è stato fermo per un paio di mesi e c'era il tempo per recuperare le forze. Dare la colpa alla rosa ristretta in modo così veloce non mi convince".

E allora qual è stato il problema?

"Forse mentalmente la squadra non è stata capace di riprendere così come aveva fatto in precedenza. Probabilmente se il campionato fosse andato avanti regolarmente sarebbe stato meglio".