ESCLUSIVA TMW - Granqvist: "A Milano sarà tutto diverso. Arbitraggio ok"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Il capitano della Svezia Andreas Granqvist ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo la vittoria con l'Italia: "E' molto importante aver vinto stasera. Quando abbiamo segnato il primo gol ci siamo difesi bene. L'Italia non ha creato molte occasioni da rete. Abbiamo giocato con grande compattezza, dopo aver studiato nel dettaglio gli azzurri in settimana. A San Siro però sarà tutto diverso: l'Italia giocherà più all'attacco e dovremo stare molto più attenti. A Milano è dura giocare, bisognerà giocare ancora meglio. Abbiamo fatto un passo avanti, ma l'Italia ha una rosa fantastica e niente è ancora deciso per la qualificazione. Ibrahimovic? E' un calciatore top, ma senza di lui siamo più squadra. Ci difendiamo e attacchiamo insieme. Arbitro? Non ho visto il colpo ricevuto da Bonucci, non credo che fosse volontario. E' stata una partita intensa con molti scontri, credo che l'arbitro abbia fatto bene".