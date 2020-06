esclusiva Grassia: "Dea in finale Champions? Qualche euro lo giocherei. Ed era da scudetto"

Filippo Grassia giornalista esperto e voce di RadioRai e intervento al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Con lui si è parlato inizialmente dell'opinione di Sacchi in riferimento alla necessità di Sarri di farsi acquistare altri giocatori, più adatti al suo gioco. "In assoluto Sacchi può anche avere ragione - ha detto Grassia - ma qualsiasi allenaotre vorrebbe trovarsi al posto di Sarri e avere la rosa del tecnico bianconero. Un buon tecnico è anche colui che sa sfruttare gli uomini a disposizione. Lippi e Allegri da questo punto di vista sono stati gli allenatori dell'ultimo trentennio a saper sfruttare gli uomini messi a disposizione della società dimostrando le loro capacità anche nel cambiare modulo mentre Conte ad esempio si affida solo al 3-5-2. Sarri credo che non possa comunque lamentarsi".

Il Milan è alle prese con le solite incertezze societarie...

"Siamo alle solite, il Milan non ha ancora una identità di squadra nè di società. Gazidis deve dire cosa vuol fare di questo Milan. Se nel progetto c'è Maldini lo tenga e gli dia un ruolo vero, altrimenti se non figura nel progetto che gli si tagli il contratto adesso senza altri equivoci. Il Milan dovrà essere di nuovo forte societariamente come ai tempi di Galliani. Credo che si assisterà ad un turn-over importante per quel che si conosce di Rangnik anche se non si sa se sarà lui a sedersi in panchina".

Parliamo dell'Atalanta: il ds Sartori ha spiegato che a squadra è sempre stata protagonista di finali interessanti. In Champions potrà dire la sua...

"Credo che l'Atalanta potrà dire una parola importante in Champions e ci giocherei qualche euro sul raggiungimento della finale grazie al suo gioco brillante, fatto di sovrapposizioni e soprattutto anche di un utilizzo dei difensori che non si vede in molti altri club. E' un club che negli anni passato ha saputo anche vendere bene ma senza indebolire la squadra. Questa pausa può aver fatto bene all'Atalanta che tanto ha dato sul piano atletico nei mesi precedenti. Sono convinto che se non avesse perso tanti punti in avvio di torneo avrebbe potuto dire la sua anche sul discorso scudetto".

Dybala e i 15 milioni di euro di ingaggio?

"E' la dimostrazione che forse l'emergenza coronavirus non è stata ben recepita da tutti. E' vero che ognuno porta avanti i propri interessi. Per quanto fatto vedere in questa stagione Dybala non merita uno stipendio di questo genere anche se lo considero uno dei migliori giocatori a livello mondiale e lo farei giocare da seconda punta dicendogli di fare quel che vuole. Credo che il calcio oggi non possa permettersi stipendi di questo tipo: anche se dovessero arrivare ad un accordo sui 12 milioni vorrebbe dire che al lordo la Juve dovrebbe sborsare circa 22 milioni di euro all'anno e in quattro anni sarebbe un investimento di 90 milioni. Credo ci voglia cautela altrimenti i conti resteranno in rosso".