esclusiva Grassia: "Il CTS mette vincoli troppo stringenti. Ma può ammorbidirsi"

Filippo Grassia, prestigiosa firma e voce autorevole di Radio Rai, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare della ripresa del campionato: "Credo che si debba riprendere perchè lo sport fa parte della vita di tutti i giorni. Il rischio deve essere ragionevole ma mi pare che il Comitato Tecnico Scientifico abbia messo dei paletti eccessivi. Se in una fabbrica viene trovato un operaio o un dirigente positivo, cosa si fa? Si chiude la fabbrica o si mette in quarantena solo un reparto? Nella prima fase della preparazione gli allenatori potrebbero far riprendere l'attività a gruppi più limitati. Bisogna certamente considerare che lo sport rappresenta almeno il 5% del Pil nazionale e il calcio vale da solo il 4% del Pil. E' evidente che se non dovesse riprendere, molte società sarebbero a rischio fallimento anche in A. Io mi ero battuto per sostenere a fine febbraio che non si poteva giocare se non a porte chiuse e che eventualmente occorreva rinviare anche quelle gare perchè temevo il rischio di una pandemia. E i fatti mi hanno dato ragione. Ripeto, il CTS ora sta mettendo ora vincoli troppo stringenti alla ripresa del campionato. Credo che col tempo possano ammorbidirsi soprattutto quando si capirà che cosa accadrà dopo la parziale riapertura della vita che c'è stata nel nostro paese. Si teme una recrudescenza. Vediamo cosa accadrà all'inizio della prossima settimana e poi in base a quegli elementi gli scienziati diranno se il calcio potrà riattivare il canovaccio interrotto ai primi di marzo. Sono più favorevole all'ipotesi del presidente della Lega di B Balata che ha proposto di far riprendere il campionato ad agosto e concluderlo a settembre. Capisco che i club di B non hanno gli stessi impegni di quelli di A, vedi le coppe, però penso che se la data di inizio fosse stata posticipata ci sarebbero meno dubbi sulla ripresa del torneo. La Bundesliga comunque riprende ora così come riprenderà la Liga e noi non possiamo rimanerne fuori anche se nel calcio ci sono stati parecchi casi di Covid tra cui molti a Firenze". .

Come giudica la figura di Spadafora?

"Più che ostile verso il calcio, ci sono i vincoli del CTS perchè gli scienziati non vogliono assumersi troppe responsabilità dopo quanto accaduto nei mesi precedenti. C'è cautela ma chiedo: ci sono lavoratori più garantiti dei calciatori? I giocatori sono controllatissimi, hanno garanzie per se stessi e per chi sta intorno a loro. E' chiaro che il calcio resta uno sport di contatto "