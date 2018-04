ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Grande Roma, oltre il miracolo. Ora il Liverpool"

"Alla grande. E' stata una serata magica". Ciccio Graziani esalta giustamente la Roma: "Siamo andati oltre il miracolo, non avrei scommesso neanche dieci euro", dice a tuttomercatoweb.com. Per poi aggiungere. "La squadra è stata perfetta, non ha concesso nulla ad un Barcellona che forse sta attraversando un momento negativo. Ma i meriti dei giallorossi sono enormi. All'andata poteva andare molto meglio: due gol e mezzo la roma se li era fatti da sola".

Dzeko si è preso la Roma...

"In Champions sì. però in generale in campionato la squadra è al di sotto delle aspettative. Non è possibile che ci siano tutti quei punti di distacco con Juve e Napoli. Certo senza i gol di Dzeko adesso la Roma non sarebbe in semifinale...".

E pensare che ha rischiato di essere ceduto...

"Se ci sono delle esigenze di bilancio c'è poco da fare. poi evidentemente i dirigenti hanno capito che potevano agire in modo diverso. Meno male per la Roma".

Chi vorrebbe adesso come prossimo avversario?

"Il Liverpool. Anche perché mi sembra che con gli inglesi ci si possa giocare. Fuori casa ti concedono molto. Si', sarebbe una rivincita, ma la vivrei da spettatore".

Dunque il Liverpool nonostante Salah...

"Sta andando davvero forte l'egiziano ma è anche vero che noi lo conosciamo meglio degli altri".