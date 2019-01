ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Roma, Belotti lo vedrei bene in coppia con Dzeko"

Roma-Torino è la partita anche di Ciccio Graziani, che ha indossato le due maglie - giallorossa e granata - nel corso della sua carriera. Ma oltre che di campo, con l'ex attaccante si parla anche di mercato, perchè questa sfida offre non pochi spunti. A partire dall'interesse della Roma per Belotti che in futuro, nelle idee dei capitolini - potrebbe diventare l'erede di Dzeko. "Credo che l'ideale sarebbe fare giocare Belotti in coppia con Dzeko - dice a Tuttomercatoweb.com - certo, il Gallo deve tornare quello di un anno e mezzo fa, ora non è più quell'attaccante di peso che fa la differenza. Se va via Dzeko, è necessario che Belotti torni ad essere quello dei tempi migliori. Anche perché Roma è una piazza difficile, se non segni avverti il peso delle responsabilità".

Altro obiettivo della Roma è Meitè. Le piace?

"Sì, buon giocatore. Deve solo sveltirsi ed essere più pratico e più bravo ad inserirsi ma mi piace molto".

Roma-Torino che partita sarà?

"Giocando in casa, la squadra di Di Francesco ha un vantaggio. Il fattore campo è importante. In più la Roma recupera Dzeko e con l'Entella ho visto una squadra che sta bene. Mi è piaciuto anche Karsdorp. Credo che sarà una bella gara: al Torino mancano alcuni giocatori però può fare lo stesso la sua partita. La Roma ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Al Toro può andar bene anche il pari".

Il Torino è comunque chiamato ad un gran girone di ritorno...

"Se non lotta fino alla fine per l'Europa è un'altra stagione buttata al vento. C'è da dire che il Toro ha anche qualche attenuante perché è stato penalizzato da alcune decisioni arbitrali. Avrebbe potuto avere quattro punti in più e i discorsi sarebbero diversi. Con più fortuna e migliorando, il Torino deve lottare per entrare in Europa League. Se a sette giornate dalla fine è fuori dalla corsa europea è una stagione da buttare".