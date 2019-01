ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Roma, ora 2 acquisti. Schick ha fallito"

Ciccio graziani ha parlato della Roma a Pitti Uomo, la kermesse di moda internazionale in corso a Firenze. "La roma ha bisogno di intervenire sul mercato: Karsdorp non si è mai visto, Marcano non sappiamo di che pasta è fatto, Pastore ha reso poco o niente. Schick a Roma ha fallito, deve essere mandato a giocare per fargli ritrovare la tranquillità. Serve poi un vice Dzeko perchè quando manca lui le difficoltà in fase offensiva aumentano. Zaniolo ha portato oro vero ma deve crescere e può farlo bene anche tecnicamente. Monchi? Ha fatto degli errori. Ora c'è bisogno di un terzino destro, non si può sacrificare sempre Florenzi che invece esterno alto o in mezzo al campo avrebbe prestazioni migliori. Servono dunque un terzino destro e un vice Dzeko. Pastore? Se il giocatore non si integra bisognerà fare una riflessione".

