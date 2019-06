ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Roma, per sostituire Dzeko prenderei Belotti"

Ciccio Graziani ha analizzato a TMW le mosse della Fiorentina e della Roma. Lo ha fatto a Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze: Si parte dalla Fiorentina. "Commisso ha una faccia simpatica e l'impatto è stato meraviglioso: poi col tempo si valuterà il lavoro ma certamente vorrà far bene. Peggio di quest'anno comunque non si potrà fare. Se oltre ad Antognoni arriveranno anche Batistuta e altri ex che possono dire la loro sul piano tecnico è fondamentale. A Commisso dico comunque che se hanno bisogno di un portaborse sono pronto, eventualmente anche a fare il magazziniere (ride, ndr). Chiesa? Se ti danno 70-80 milioni vanno presi perchè reinvestendoli si può fare una squadra ancora più forte".

La Roma di Fonseca come la giudica?

"Ha entusiasmo e voglia di far bene. Dipenderà molto dal mercato, ma ci sono i presupposti per far bene. La logica mi fa pensare che qualche calciatore se lo voglia portare dallo Shakhtar. Dzeko? Quello visto quest'anno, se va via non mi farebbe strappare i capelli. Schick lo manderei a giocare, soffre caratterialmente la piazza. Come sostituto di Dzeko prenderei Belotti ma serve un bell'investimento. Quanto a Manolas ha fatto una stagione altamente negativa".

