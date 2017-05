ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Toro, giorno della memoria. Derby da non perdere"

Sessantotto anni fa moriva a Superga il Grande Torino. Per parlarne e soprattutto per rievocare i valori di quella squadra abbiamo sentito Ciccio Graziani, una delle figure storiche del Toro. "Per i tifosi è la giornata della memoria - racconta a Tuttomercatoweb.com - ma anche dell'orgoglio. Quella squadra ha fatto sognare tanti tifosi italiani. E' un giorno di rammarico ma ripeto, anche di orgoglio".

Si respirava anche ai suoi tempi quell'atmosfera speciale del grande Torino?

"Sempre. Negli spogliatoi, nell'atrio, c'era una gigantografia di quella squadra e tutte le volte che passavamo vi vicino c'era un gran silenzio e rispetto. Bacigalupo, Ballarin, Grezar, Gabetto, Valentino Mazzola, solo per citarne alcuni. Era una squadra straordinaria e tutti ci chiedevamo se potevamo esser degni di quella formazione. Alla fine nel '75 siamo riusciti a vincere lo scudetto".

Ci sono ancora, oggi, i valori della storia?

"Purtroppo si stanno perdendo. Ad alcuni stranieri che arrivano da noi occorrerebbe dare un libro: "Studiatevi la storia di questo club". Per capire qanto sia speciale questa maglia. In tanti ad esempio non si rendono conto dell'importanza anche del derby".

Proprio il derby: la Juve sabato vincendo 'rischia' di festeggiare lo scudetto...

"Avrebbe un sapore molto amaro. Però la vita è così. Oltretutto si gioca anche allo Stadium. Sarebbe un colpo duro da assorbire..."