ESCLUSIVA TMW - Grecia-Italia, Stratis: "Chiesa sarà l'uomo chiave"

"L'Italia è una squadra di altissimo livello". A parlare è Nikos Stratis, giornalista per ART TV, emittente greca. "L'opinione non può essere che positiva, c'è qualità, un allenatore intelligente ed esperto, il giusto mix fra vecchi e giovani con talento. Una gran difesa grazie alla coppia della Juventus, un centrocampo tecnico, forse non troppo fisico. Ha molto da dimostrare dopo lo shock della mancata Coppa del Mondo, i giocatori saranno motivati per il prossimo torneo".

Chi può essere il giocatore chiave per Grecia-Italia?

"Credo Federico Chiesa, fa molto movimento tra le linee fino all'area avversaria. Invece per la Grecia sarà Kostas Fortounis, grande tecnica, è diventato più veloce dopo un grande lavoro la scorsa estate. È molto pericoloso nei corner e nei calci piazzati".

Manolas è ottimista per la partita...

"Io meno, mi aspetto che l'Italia domini il possesso, facendo tanti tiri. Dovesse andare così vinceranno, la Grecia tenterà di giocare dietro, provando a segnare sui calci piazzati o i contropiedi".

Lo stadio sarà vuoto, perché?

"Non c'è sentimento verso la Nazionale, forse anche un po' di disamoramento dopo le campagne di Euro2016 e Russia2018: ai greci piace il club, con tutte le rivalità".