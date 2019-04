ESCLUSIVA TMW - Grot (AT5): "Tadic falso nueve, mi aspetto una Juve difensiva"

© foto di Giacomo Iacobellis

Il collega Jarno Grot della televisione olandese AT5, media che segue l'Ajax quotidianamente, racconta la formazione di Ten Hag in esclusiva per Tuttomercatoweb.com dalla pancia della Johan Cruyff Arena. "L'Ajax ha giocato già grandi gare, su tutte le due col Madrid, hanno già avuto grandi avversari. La Juventus non è la prima big e credo che siano pronti, Ten Hag sa come preparare questo tipo di partite".

Che Ajax vedremo?

"Una formazione meno difensiva, credo. La Juventus giocherà più chiusa rispetto al Real, penso possa accontentarsi anche di un pari qui in Olanda".

Nell'Ajax è atteso Tadic come falso nueve.

"Sì, lui e non Huntelaar perché sono due giocatori diversi. Dusan viene incontro, crea spazi, aiuta nella creazione. Huntelaar è più 'boa', aspetta la palla dagli esterni e in Champions, Ten Hag punta a un gioco più sviluppato e fluido".

Di CR7 alla Juve che pensa?

"Mi aspettavo che volesse una nuova sfida, dopo aver vinto tutto a Madrid. Ha voglia di vincere non solo la Serie A ma anche la Champions. Se lo farà? Da fan dell'Ajax spero di no: è tra i favoriti ma credo che in pole ci sia l'Ajax".