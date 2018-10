ESCLUSIVA TMW - Grygera: "Giocatori cechi, solito gruppo: ecco il V.Plzen"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"Solitamente in Italia si conoscono Sparta Praga e Slavia Praga, ma negli ultimi anni il Viktoria Plzen ha fatto un grande lavoro e ha vinto tanti Scudetti. E grazie a questo lavoro si è qualificato in Champions League". Parole e pensieri di Zdenek Grygera, ex terzino che in Italia ha vestito la maglia della Juventus e con la casacca della Repubblica Ceca ha collezionato oltre 60 presenze. "E' una squadra molto compatta - prosegue -, composta da giocatori cechi o slovacchi. L'allenatore Vrba è stato il ct della Nazionale e questa è una sua politica, puntare sui giocatori di casa. Hanno fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni, hanno anche costruito lo stadio. Hanno giocatori molto esperti. Lo scorso anno hanno superato anche il girone di Europa League, spingendosi fino al 16esimi dove sono stati eliminati dallo Sporting Club di Lisbona.

E due stagioni fa, sempre in Europa League, incontro la Roma: 4-1 all'Olimpico per i giallorossi, 1-1 in Repubblica Ceca.

"Sono molto più forti in casa, il gruppo è insieme da tanti anni. Acquistano massimo uno-due giocatori e quindi la base di questo gruppo gioca insieme a da 4-5 anni"

A chi bisogna tenere d'occhio?

"Michal Krmenčík è il giocatore a cui bisogna fare più attenzione. Ma è competitiva anche la difesa: mi piace molto il laterale David Limberský".

Passiamo alla Juve, squadra in cui hai giocato. E' la più forte d'Europa?

"Per quanto fatto finora viene da dire di si, perché le hanno vinte tutte. La partenza è stata meravigliosa, una squadra molto compatta e in più c'è Cristiano Ronaldo".

Il tuo connazionale Nedved è sempre più al centro del progetto dopo il divorzio della Juventus con Marotta.

"Non mi aspettavo questo addio di Marotta, sinceramente. Devo dire però che Nedved anche come dirigente si sta mettendo sempre più in evidenza".

Come ti spieghi le difficoltà di Schick nella Capitale?

Non so perché stia avendo delle difficoltà, mi piace molto, l'ho visto giocare con la maglia della Nazionale, e lui deve essere la base della Repubblica Ceca. Deve crescere ancora, deve giocare di più. Certo, a Roma è difficile perché dinanzi a lui c'è un certo Dzeko".

Gli consigli una soluzione in prestito per giocare di più?

"No, gli auguro di trovare più spazio e di fare la carriera lì. In prestito potrebbe giocare di più, vero, ma se sei una in una big devi sfruttare l'occasione".