Joaquin Peirò viene ricordato soprattutto per la grande Inter. Ha giocato anche nella Roma ma con i nerazzurri guidati da Herrera riuscì a togliersi splendide soddisfazioni. Lo spagnolo è morto oggi all'età di 84 anni. "Che dispiacere la perdita di Gioacchino", dice a Tuttomercatoweb.com Aristide Guarneri, suo compagno di squadra nella grande Inter. "A quell'epoca potevano giocare tre stranieri nelle Coppe e due in campionato. Quindi alla domenica giocavano soprattutto Jair e Suarez mentre lui scendeva in campo spesso in Coppa. Come calciatore lo ricordo per il suo scatto che bruciava l'erba. Era molto forte tecnicamente, sempre pericoloso in area e un contropiedista favoloso".

Quali sono gli aneddoti più belli?

"Senza dubbio quello legato alla Coppa Campioni. In semifinale contro il Liverpool perdemmo in Inghilterra 3-1. Per passare dovevamo vincere 3-0 al ritorno. e Peirò realizzò un gol che è passato alla storia. Mentre il portiere inglese faceva battere il pallone per terra prima di calciarlo, lui spuntò da dietro, mise il piede, rubò il pallone e fece gol. Ci furono delle proteste ma il gol fu convalidato perchè non aveva commesso nessun fallo. E vincemmo 3-0 grazie alle altre reti di Corso e Facchetti. Davvero forte, poi era un ragazzo anche di compagnia".

Cambiando invece argomento e parlando dell'attualità, che pensa dell'ipotesi di far ripartire il campionato all'inizio di maggio?

"Qui siamo nel campo delle cento pertiche come si dice a Cremona... A mio parere le date non sono veritiere anche perchè tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo. La situazione è tragica. Bisogna vedere cosa succede, se non si può andare avanti quest'anno c'è anche l'ipotesi annullamento".